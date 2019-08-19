В Самаре в День флага развернут километровый триколор

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-19T12:24:57+03:00

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В Самаре на 2-ой очереди набережной Волги в День государственного флага Российской Федерации, который отмечают 22 августа, развернут огромный российский триколор. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- На Полевом спуске набережной установят устройство, на котором будет закреплен (накручен) флаг. В 19:00 волонтеры и привлеченные зрители-участники развернут полотнище. Национальный триколор длиной в один километр развернется от Полевого спуска до площадки бассейна ЦСКА. Таким образом, флаг займет всю длину второй очереди самарской набережной, - говорится в сообщении.

В этот день с 18:00 на набережной будут работать интерактивные площадки, аниматоры, уличный театр и пройдут мастер-классы. Завершится праздник в Самаре уличным перформансом от воздушных гимнастов, танцоров, барабанщиков и уличного театра.

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ИСТОЧНИК KP.RU