Правоохранители назвали основную версию крушения самолета Як-55 под Тольятти

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-19T12:56:47+03:00

За штурвалом был мастер спортивного пилотажа, к сожалению, он погиб

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В Приволжском следственном управлении на транспорте СК России назвали основную версию крушения самолета Як-55 в Самарской области. Воздушное судно могло рухнуть из-за ошибки пилотирования или технической неисправности самолета. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело из-за произошедшего.

- Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. Проведен первоначальный комплекс проверочных действий, в ближайшее время с целью установления причин произошедшего будут назначены соответствующие экспертизы, а также проведен весь комплекс необходимых следственных действий, - говорится на сайте ведомства.

Напомним, ЧП произошло 18 августа в районе 13:20 в 2 км от села Подстепки. На борту самолета был один человек – 49-летний пилот. Мужчина скончался. При этом самолет совершил несанкционированный вылет с территории ООО «Химсервис».

Как ранее сообщала «КП-Самара», за штурвалом Як-55 был мастер спорта спортивного пилотажа Сергей Химич.

ИСТОЧНИК KP.RU