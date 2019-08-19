2019-08-19T12:56:47+03:00
Происшествия

Правоохранители назвали основную версию крушения самолета Як-55 под Тольятти

За штурвалом был мастер спортивного пилотажа, к сожалению, он погиб
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Воздушное судно могло рухнуть из-за ошибки пилотирования или технической неисправности самолета. Фото: Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.Воздушное судно могло рухнуть из-за ошибки пилотирования или технической неисправности самолета. Фото: Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Изменить размер текста:

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК России назвали основную версию крушения самолета Як-55 в Самарской области. Воздушное судно могло рухнуть из-за ошибки пилотирования или технической неисправности самолета. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело из-за произошедшего.

- Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. Проведен первоначальный комплекс проверочных действий, в ближайшее время с целью установления причин произошедшего будут назначены соответствующие экспертизы, а также проведен весь комплекс необходимых следственных действий, - говорится на сайте ведомства.

Напомним, ЧП произошло 18 августа в районе 13:20 в 2 км от села Подстепки. На борту самолета был один человек – 49-летний пилот. Мужчина скончался. При этом самолет совершил несанкционированный вылет с территории ООО «Химсервис».

Как ранее сообщала «КП-Самара», за штурвалом Як-55 был мастер спорта спортивного пилотажа Сергей Химич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Теперь оценку не исправишь: в самарских школах вместо бумажных появятся электронные журналы
Экс-игрок «Крыльев Советов» Денис Ткачук продолжит карьеру в «Роторе»
На Первомайской в Самаре таксист протаранил "Рено", авария попала на видео
В Самарской области неизвестный облил пенсионерку бензином и поджег
В Тольятти ограничат движение по нескольким улицам из-за первенства России по велоспорту
В Самаре 4-летний мальчик убежал из дома, пока родители спали
На Волге около Самары пройдет 5-дневный заплыв
В Самаре на год закрыли школу №162
Филиал Третьяковки в Самаре возглавил директор Музея Модерна Михаил Савченко
В Самаре задержали полицейского, который при помощи обмана с "Макдоналдсом" хотел получить от знакомого 100 тысяч рублей
В сельских школах Самарской области появятся 45 центров цифрового и гуманитарного образования
В Самаре в День флага развернут километровый триколор
Самарцы, слушающие радио, могут отпавиться в круиз по Волге бесплатно
Исследование: собрать ребенка в школу в Самаре дороже, чем в Екатеринбурге и Казани
Жители поселка в Самарской области сидят без горячей воды 8 лет
У самарских десятиклассников станет меньше обязательных предметов
В Самарскую область привезут чудотворный мироточащий образ императора Николая II
В Тольятти возле больницы обнаружен труп упавшей с высоты женщины
Лучше Саратова, но хуже Казани: Самара заняла 167 место в России по уровню тишины
Жительнице Сызрани предложили похоронить еще живую бабушку
Воззвали к совести: в Самарской области с должниками по алиментам поговорили священники
Ел яблоки и жег костер: в Тольятти нашли пропавшего 5-летнего мальчика
В Самарской области ожидают жару до +34
"Держи равновесие, красавчик!": самарские баскетболисты на пляже продемонстрировали подкачанные тела и физподготовку
Будущие десантники! Самарцев рассмешили дети, купающиеся в жилетах в фонтане около запрещающей таблички