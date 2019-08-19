В Самаре задержали полицейского, который при помощи обмана с "Макдоналдсом" хотел получить от знакомого 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-19T13:03:05+03:00

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7 августа в СУ СК по региону возбудили уголовное дело на сотрудника полиции. Офицера подозревают в покушении на мошенничество.

По версии следствия, с 18 мая по 10 июня старший оперативный дежурный ДЧ отдела полиции Промышленного района обманул своего знакомого, сообщив, что в отношении него правоохранители проводят проверку. Связано это якобы с тем, что 18 мая мужчина незаконно обошелся с имуществом ООО "Макдоналдс" на проспекте Кирова.

Силовик заявил знакомому, что поможет решить вопрос за 100 тысяч рублей. 7 июня около дома на улице Врубеля стражу порядка передали 10 тысяч. Еще 90 он получил 11 июня на Ново-Вокзальной. Тогда же подозреваемого задержали.

- Постановление следователя о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой района законным и обоснованным. Сейчас его расследование продолжается, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.

ИСТОЧНИК KP.RU