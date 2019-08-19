Филиал Третьяковки в Самаре возглавил директор Музея Модерна Михаил Савченко

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-19T13:09:28+03:00

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Самарский филиал Третьяковской галереи, который будет располагаться в здании Фабрики кухни, возглавил директор Музея Модерна Михаил Савченко. Об этом в понедельник, 19 августа, объявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Приказом министра культуры России Владимира Мединского создан самарский филиал Третьяковской галереи. С сегодняшнего дня его директором назначен Михаил Савченко, ранее возглавлявший Музей Модерна. Поздравляю всех самарцев (и не только) с этим этапным и очень знаковым событием. Уверен, что Михаил Савченко справится с этой амбициозной задачей: за 2,5 года восстановить Фабрику-кухню и сделать полноценный филиал Третьяковки столичного уровня. Под его руководством Музей Модерна стал одним из самых популярных музеев Самары, центром притяжения культурной жизни, - отметил Хинштейн.

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ИСТОЧНИК KP.RU