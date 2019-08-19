2019-08-19T14:17:04+03:00
Спорт

На Волге около Самары пройдет 5-дневный заплыв

Участникам предстоит проплыть 181 км
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первый в истории заплыв на 181км по маршруту Жигулевской кругосветки.Первый в истории заплыв на 181км по маршруту Жигулевской кругосветки.Фото: Архив "КП"
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В Самаре с 21 по 25 августа пройдет 5-дневный заплыв по Волге «X-Waters Samara». Участникам предстоит проплыть 181 километр. Каждый день спортсмены будут плыть по 6-8 часов. Запланированы четыре остановки на ночь – в Винновке, Переволоках, Жигулевске и Ширяево. Там организуют палаточные лагеря.

- Первый в истории заплыв на 181км по маршруту Жигулевской кругосветки. В эстафете или соло, решать тебе. Но с 21 по 25 августа мы откроем новую страницу в истории плавания в России, - рассказали организаторы заплыва.

Все подробности события есть в группе мероприятия ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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