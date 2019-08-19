В Самаре 4-летний мальчик убежал из дома, пока родители спали
В Самаре местный житель нашел на улице 4-летнего ребенка. В пятом часу утра мужчина услышал за окном детский плачи и решил посмотреть, что случилось. В пустом переулке местный житель заметил ребенка и собаку. Мальчик плакал, пишет ТРК «Губерния».
- Из-за сильного испуга ребенок не мог ничего объяснить и просто показывал пальцем на открытые ворота соседнего дома. Хозяйкой особняка оказалась мама плачущего мальчика, которая совершенно не понимала, как ее сын оказался один на улице, - сообщает телеканал.
Мужчина передал потерявшегося ребенка маме и ушел.
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ИСТОЧНИК KP.RU