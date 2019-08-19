В Тольятти ограничат движение по нескольким улицам из-за первенства России по велоспорту
Знаки появятся на улице Спортивной, Лесопарковом шоссе и набережной 8-го квартала Автозаводского района
Первые гонки запланированы на 20 августа.Фото: "КП" Архив
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В Тольятти 20-25 августа пройдет первенство России по велоспорту на шоссе среди юношей 13-14 и 15-16 лет. Из-за этого в городе ограничат движение по нескольким дорогам. Во вторник, 20 августа, дорожные знаки появятся на Спортивной улице, Лесопарковом шоссе и набережной 8-го квартала Автозаводского района.
Первые гонки запланированы на 20 августа. В этот день дистанцию 75 километров проедут юноши 15-16 лет. Кроме того, 20 августа пройдет групповая гонка на 50 километров среди юношей 13-14 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU