2019-08-19T15:52:17+03:00
Спорт

Экс-игрок «Крыльев Советов» Денис Ткачук продолжит карьеру в «Роторе»

За волгоградскую команду он будет выступать под 31 номером
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После сезона 2018/2019 «Крылья Советов» не стали продлевать контракт с Ткачуком. Фото: ФК «Ротор».После сезона 2018/2019 «Крылья Советов» не стали продлевать контракт с Ткачуком. Фото: ФК «Ротор».
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ткачук определился с новой командой. Футболист будет выступать за волгоградский «Ротор», сообщает официальный сайт клуба.

- Ткачук будет выступать за сине-голубых под 31-м номером, - рассказали в «Роторе».

Напомним, полузащитник выступал за «Крылья Советов» в 2014-2015 и 2017-2018 годах. В первый раз он перешел в Самару из оренбургского «Газовика», во второй – из «Рубина». После сезона 2018/2019 «Крылья Советов» не стали продлевать контракт с Ткачуком.

После 9 туров «Ротор» идет на 3 месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 19 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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