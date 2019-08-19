В Самарской области 69 старых школьных автобусов заменят на новые

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-19T17:04:13+03:00

Деньги на них выделили из регионального бюджета

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Две недели осталось до начала нового учебного года. Школы готовы к этому моменту на 100%. Об этом рассказал в пресс-центре "Комсомольской правды - Самара" министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

По его словам, готовы как сами учебные заведения, так и транспортная инфраструктура. В частности, в этом году улучшаться и условия трансфера учеников в школы муниципальных районов региона.

- Сегодня ежедневно 17 тысяч учеников в школы райцентров доставляет 661 автобус. Они изнашиваются. Поэтому их планомерно заменяют на новые, - отметил глава регионального министерства образования.

Так, по словам Виктора Акопьяна, в этом году на смену старому транспорту для школьников придут 69 новых машин. Их приобрели за счет средств областного бюджета в размере 135 миллионов рублей.

Обновление школьного автобусного парка продолжится в следующем году. Средства на это уже предусмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU