2019-08-19T17:54:49+03:00
Происшествия

В Сызрани нашли крупный "схрон" с калашами, пистолетами и гранатами

Вероятно, этот тайник принадлежал одной из сызранских ОПГ
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Целая коллекция оружия хранилась в обычной заброшкеЦелая коллекция оружия хранилась в обычной заброшке
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Крупный схрон с оружием обнаружили сотрудники УФСБ России по Самарской области в одном из заброшенных домов под Сызранью. В поселке Журавлинский хранились два "калашникова", пистолеты Токарева, гранаты, обрез ружья и около 200 патронов.

- Схрон обнаружили в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Проводили их сотрудники УФСБ РФ по Самарской области. Вероятно тайник принадлежал одной из преступных групп Сызрани, - рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают, кому мог принадлежать схрон, ведь эти люди причастны к незаконному обороту боеприпасов и должны ответить за это по статье 222 УК РФ.

Напомним, ранее сегодня в Борском районе на территории бывшего военного городка нашли ящики с гранатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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