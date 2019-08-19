В Сызрани нашли крупный "схрон" с калашами, пистолетами и гранатами
Крупный схрон с оружием обнаружили сотрудники УФСБ России по Самарской области в одном из заброшенных домов под Сызранью. В поселке Журавлинский хранились два "калашникова", пистолеты Токарева, гранаты, обрез ружья и около 200 патронов.
- Схрон обнаружили в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Проводили их сотрудники УФСБ РФ по Самарской области. Вероятно тайник принадлежал одной из преступных групп Сызрани, - рассказали в ведомстве.
Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают, кому мог принадлежать схрон, ведь эти люди причастны к незаконному обороту боеприпасов и должны ответить за это по статье 222 УК РФ.
Напомним, ранее сегодня в Борском районе на территории бывшего военного городка нашли ящики с гранатами.
ИСТОЧНИК KP.RU