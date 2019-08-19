2019-08-19T17:16:11+03:00
Происшествия

По факту аварии на на Кряже в Самаре завели уголовное дело

Правда, фигуранты его не определены. Сейчас проводятся экспертизы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В такую груду превратились автомобилиВ такую груду превратились автомобили
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту страшной аварии на Кряже, в которой погибли три человека. Фигуранты его еще не определены.

- Уголовное дело заведено по ч.4 ст 261, по факту аварии, сейчас проводятся экспертизы и необходимые следственные мероприятия, - объяснили журналисту КП-Самара в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, что 9 августа страшная авария случилась в Куйбышевском районе. Всего погибло три человека. Спровоцировать аварию, по предварительной версии, мог водитель авто "Генезис", превысивший скорость. Правда, сам водитель отметил, что он просто отключился за рулем из-за заболевания. Сейчас родственники погибших ищут помощи, чтобы наказать того, кого считают виновником смерти своих близких. Они опасаются, что водитель иномарки, превысившей скорость, может уйти от ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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