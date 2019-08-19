2019-08-19T19:58:44+03:00
Общество

Ездят и ездят! В Тольятти объяснили, почему в воздухе так много формальдегида

Виновато в этом слишком интенсивное движение транспорта через строительство развязки М5 Урал. В прокуратуре знают, что делать
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Из-за пробок концентрация выхлопных газов повышаетсяИз-за пробок концентрация выхлопных газов повышается
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В Тольятти на совещании обсудили повышенное содержание формальдегида в воздухе. Виноваты в этом автомобилисты: летом интенсивность движения по автомагистрали М5 Урал значительно возросла. Машин много, при этом им приходится много стоять в пробках - в частности, из-за строительства развязки в микрорайоне "Жигулевское море".

- Это приводит к увеличению количества выхлопных газов, в которых содержится формальдегид. На совещании решали, что с этим делать и какие шаги по снижению вреда можно предпринять уже сейчас, - отмечают в прокуратуре Самарской области.

В результате был выработан комплекс мер, который поможет сделать город удобным и комфортным для жизни тольяттинцев. Их должны воплотить в жизнь в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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