Отравились маслом? Смерть мигрантов в Сызранском районе стала поводом для уголовного дела

СЕГОДНЯ 20:22 2019-08-19T20:22:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Возбуждено уголовное дело по факту смерти мигрантов в Самарской области. 45 граждан Узбекистана попали в больницу с признаками тяжелого отравления еще 17 июля. Все они жили в селе Кошелевка. 15 августа один из мужчин умер в больнице.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления - причинения смерти по неосторожности, - сообщает СУ СК РФ.

Пока неустановленно, чем отравились мужчины. Известно, что они приехали в Самарскую область в 2019 году, жили в отдельном доме, сами себе готовили. 45 мужчин по прежнему в больницах, им оказывают помощь.

Тем временем специалисты говорят, что между массовым отравлением в Ульяновске, где люди пострадали из-за подсолнечного масла из семечек, щедро сдобренных крысиным ядом, и этим случаем есть связь.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU