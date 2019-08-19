2019-08-19T20:46:29+03:00
Общество

Не разрешили сесть на лицо: в Самаре любителей интима оштрафуют за непристойную рекламу

Не понравилась антимонопольщикам фраза "колет язык? Отправь любимую на депиляцию"
Анастасия МЫШКИНА
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Саму непристойную рекламу показывать нельзяСаму непристойную рекламу показывать нельзя
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В Самаре салон лазерной эпиляции накажут за непристойную рекламу. Маркетологи, обращаясь к, будем честны, далеко нецелевой аудитории - мужчинам - предложили им отправить своих дам на эпиляцию, дабы избежать неприятных ощущений во время взаимных ласк. Для привлечения внимания грубой мужской аудитории использовалась фраза: Колет язык? Отправь любимую на эпиляцию. Это было напечатано на листовках, которые затем кидали в ящики жителям Самары.

- Поводом для разбирательства послужило обращение гражданина. В рекламе запрещается использование "непристойных и оскорбительных образов". Таким образом, лица, распространявшие листовки, нарушили требования закона о рекламе, - сообщают в УФАС по Самарской области.

Неизвестно, что именно показалось непристойным заявителю: сам образ или же обращение к мужской аудитории. В любом случае, от непристойностей Самару спасли. А реклама, наверняка, и не сработала бы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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