2019-08-20T08:48:58+03:00
Общество

В магазин - в одних трусах! Самарцы обсуждают, прилично ли девушкам ходить в коротких шортах по городу

Оказалось, что мужчины против выставления голых ягодиц напоказ [обсуждение]
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
А вы считаете эти шорты короткими?А вы считаете эти шорты короткими?
Изменить размер текста:

Уже несколько дней в Самаре стоит рекордная жара. Конечно же, это провоцирует горожан оставлять на себе минимум одежды. Но, как выяснилось, жители пристально следят друг за другом и не готовы видеть на улицах излишнюю обнаженку. Горячие обсуждения в социальных сетях вызвали фотографии девушки в ультракоротких шортах на фудкорте "Вива Лэнда".

- Девушка пришла в магазин в трусах. Думаете, это красиво? - вопросил автор сделанных без разрешения фотографий.

Горожане разделились на два лагеря. Кто-то утверждает, что люди сами вольны выбирать, что носить: не нравится, мол, не смотрите. Тем более, речь идет о магазине, а не о музее, например.

- Стремно втихаря фотографировать чужие ж..., а ходить в шортах при температуре под 40 не стремно, - пишет самарчанка Юлия.

Большинство, кстати, сошлись во мнении, что короткие шорты девушки носить могут.... но если у них нет лишнего веса.

Многие мужчины, на удивление, оказались против коротких шорт, назвав это неуважением к мужскому полу. Другие комментаторы отметили, что, когда видно половину ягодиц, это уже и правда не шорты, а трусы. И выглядит такой образ слишком дешево.

- Самару называют городом курортом. В жару у нас можно увидеть по-разному одетых и даже раздетых девушек. Я считаю, что главное в одежде - уместность и то, насколько она подходит своей обладательнице по размеру. Короткие шорты будут не уместны в ресторане и музее, вечернее платье - на пляже. А что касается размера. Я рекомендую милым дамам ни в коем случае себе не льстить. Одежда меньшего размера не сделает вас более худой. Это, пожалуй, самый важный совет, который позволит не выглядеть посмешищем на улицах, - высказывает свое мнение стилист Юлия Скорикова.

А что об этом думаете вы? Обсудим в группе ВК и в комментариях к статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело о взятках Дмитрия Сазонова “выросло” на 33 млн рублей
Болельщики, которых не устраивает время начала матча «Крылья Советов» - «Спартак», могу вернуть билеты
В центре Самары трамвай №16 вырвал с корнем столб
На набережной Жигулевска горячий кинелец разбил смартфон случайной прохожей
Самарский бизнесмен лишился кассового аппарата из-за долгов
В Самаре водитель "Опеля" отправил на тот свет таксиста
Не разрешили сесть на лицо: в Самаре любителей интима оштрафуют за непристойную рекламу
Отравились маслом? Смерть мигранта в Сызранском районе стала поводом для уголовного дела
Ездят и ездят! В Тольятти объяснили, почему в воздухе так много формальдегида
Полиция сняла с поезда "Москва - Оренбург" мигранта с липовыми документами
Первые после Москвы: самарским таксистам подарят место для отдыха, игр и обучения
Виктор Акопьян: "Для самарских лицеев и гимназий пятидневка невозможна "
В СИЗО дали почитать "День опричника": в Тольятти в колонию отправили французского учителя
По факту аварии на на Кряже в Самаре завели уголовное дело
В Сызрани нашли крупный схрон с "калашами", пистолетами и гранатами
В Самарской области 69 старых школьных автобусов заменят на новые
Теперь оценку не исправишь: в самарских школах вместо бумажных появятся электронные журналы
Экс-игрок «Крыльев Советов» Денис Ткачук продолжит карьеру в «Роторе»
На Первомайской в Самаре таксист протаранил "Рено", авария попала на видео
В Самарской области неизвестный облил пенсионерку бензином и поджег
В Тольятти ограничат движение по нескольким улицам из-за первенства России по велоспорту
В Самаре 4-летний мальчик убежал из дома, пока родители спали