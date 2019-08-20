В магазин - в одних трусах! Самарцы обсуждают, прилично ли девушкам ходить в коротких шортах по городу

СЕГОДНЯ 08:06 2019-08-20T08:48:58+03:00

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Уже несколько дней в Самаре стоит рекордная жара. Конечно же, это провоцирует горожан оставлять на себе минимум одежды. Но, как выяснилось, жители пристально следят друг за другом и не готовы видеть на улицах излишнюю обнаженку. Горячие обсуждения в социальных сетях вызвали фотографии девушки в ультракоротких шортах на фудкорте "Вива Лэнда".

- Девушка пришла в магазин в трусах. Думаете, это красиво? - вопросил автор сделанных без разрешения фотографий.

Горожане разделились на два лагеря. Кто-то утверждает, что люди сами вольны выбирать, что носить: не нравится, мол, не смотрите. Тем более, речь идет о магазине, а не о музее, например.

- Стремно втихаря фотографировать чужие ж..., а ходить в шортах при температуре под 40 не стремно, - пишет самарчанка Юлия.

Большинство, кстати, сошлись во мнении, что короткие шорты девушки носить могут.... но если у них нет лишнего веса.

Многие мужчины, на удивление, оказались против коротких шорт, назвав это неуважением к мужскому полу. Другие комментаторы отметили, что, когда видно половину ягодиц, это уже и правда не шорты, а трусы. И выглядит такой образ слишком дешево.

- Самару называют городом курортом. В жару у нас можно увидеть по-разному одетых и даже раздетых девушек. Я считаю, что главное в одежде - уместность и то, насколько она подходит своей обладательнице по размеру. Короткие шорты будут не уместны в ресторане и музее, вечернее платье - на пляже. А что касается размера. Я рекомендую милым дамам ни в коем случае себе не льстить. Одежда меньшего размера не сделает вас более худой. Это, пожалуй, самый важный совет, который позволит не выглядеть посмешищем на улицах, - высказывает свое мнение стилист Юлия Скорикова.

А что об этом думаете вы? Обсудим в группе ВК и в комментариях к статье.

ИСТОЧНИК KP.RU