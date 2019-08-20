2019-08-20T08:15:06+03:00
Общество

Самарский бизнесмен лишился кассового аппарата из-за долгов

ИП не платил налоги
Кирилл КАРИМОВ
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Приставы регулярно наведываются к должникам.Приставы регулярно наведываются к должникам.
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Судебные приставы Самары оставили самарского индивидуального предпринимателя без кассового аппарата. Все дело в том, что мужчина не платил налоги, пояснили в УФССП России по Самарской области.

- Предприниматель, занимающийся продажей оптики, задолжал государству налогов на 43 тыс. рублей, - заметили приставы.

Как отметили в ведомстве, такие рейды по должникам проходят регулярно. Это эффективная мера воздействия на неплательщиков налогов.

Что же касается бизнесмена, который торгует оптикой, приставы наложили арест и описали его кассовый аппарат. В случае, если долг не будет погашен в срок, то кассу изымут и продадут с торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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