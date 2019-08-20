2019-08-20T08:36:26+03:00
Происшествия

На набережной Жигулевска горячий кинелец разбил смартфон случайной прохожей

Теперь ему грозит реальный срок
Кирилл КАРИМОВ
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Смартфон восстановлению не подлежитСмартфон восстановлению не подлежитФото: ГУ МВД России по Самарской области
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К полицейским Жигулевска обратилась за помощью 21-летняя девушка. Она рассказала, что неизвестный гражданин разбил ее телефон, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Правоохранители выяснили, что местная жительница в компании знакомых прогуливалась ночью по набережной Жигулевска. Именно там она повздорила с неизвестным мужчиной и попыталась снять грубияна на видео. Последний выхватил смартфон и с силой бросил его на асфальт.

Скоро мужчина был обнаружен. Им оказался 30-летний кинелец. Он признал свою вину и согласился возместить материальный ущерб. Впрочем, уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» все равно было возбуждено. Буйному гражданину светит 2 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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