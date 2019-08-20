2019-08-20T12:18:29+03:00
Звезды

Самарцы услышат оперные арии с балкона гостиницы

Необычный концерт пройдет параллельно с Фестивалем цветов
Кирилл КАРИМОВ
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Именно так выглядела гостиница во времена Федора ШаляпинаИменно так выглядела гостиница во времена Федора Шаляпина
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В следующую субботу, 24 августа, горожане и гости Самары смогут попасть на необычный концерт у гостиницы “Бристоль-Жигули” на Куйбышева, 111. С балкона отеля музыканты и певцы будут исполнять песни и партии из известных опер.

Концерт в исполнении трех басов пройдет с 20:00 до 21:00. Музыкальный перформанс приурочен к 110-летию выступления Федора Шаляпина в Самаре. По легенде, он дал его с балкона своего номера.

Арии для горожан исполнят солист Большого театра России Дмитрий Скориков, заслуженный артист России, ведущий солист Самарского театра оперы и балета Андрей Антонов, солист Самарской филармонии Антон Степанов.

Напомним, в этот же день в Самаре пройдет Фестиваль цветов. В этот день улица Куйбышева снова станет пешеходной и по ней пройдет веселый карнавал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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