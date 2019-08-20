Жуткий столб дыма: на Заводском шоссе в Самаре загорелся ангар

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-20T16:13:20+03:00

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Во вторник, 20 августа, в Самаре произошел крупный пожар. О нем сообщают очевидцы.

- Горит склад на Заводском, видимо "Металлист", - говорит самарец Геннадий В. - Проезжал там мимо, много пожарных на месте.

В МЧС подтвердили информацию о пожаре складском помещении на Заводском шоссе, 27Д.

- Площадь возгорания составляет 400 кв. м. Прибывшим подразделением объявлен повышенный ранг вызова № 2. Погибших и пострадавших нет. Привлечено 45 человек, 11 единиц техники.

Тем временем горожане вспомнили пожар на улице Волгина 30 июля, когда сгорело общежитие, офис и частный дом. тогда тоже из этой части города поднимался огромный столб дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU