2019-08-20T16:13:20+03:00
Происшествия

Жуткий столб дыма: на Заводском шоссе в Самаре загорелся ангар

Дым виден практически с любой точки города
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Николай ИвановНиколай ИвановФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Во вторник, 20 августа, в Самаре произошел крупный пожар. О нем сообщают очевидцы.

- Горит склад на Заводском, видимо "Металлист", - говорит самарец Геннадий В. - Проезжал там мимо, много пожарных на месте.

В МЧС подтвердили информацию о пожаре складском помещении на Заводском шоссе, 27Д.

- Площадь возгорания составляет 400 кв. м. Прибывшим подразделением объявлен повышенный ранг вызова № 2. Погибших и пострадавших нет. Привлечено 45 человек, 11 единиц техники.

Тем временем горожане вспомнили пожар на улице Волгина 30 июля, когда сгорело общежитие, офис и частный дом. тогда тоже из этой части города поднимался огромный столб дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре скончался солист Государственного Волжского русского народного хора Сергей Каныгин
"Она очень расстроилась и плакала": внучка бабушки, которую хотели похоронить заживо, обратилась в прокуратуру
За парты школ Самарской области 1 сентября сядут 340 тысяч учеников
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru
Школьников Самарской области будут возить десятки новых автобусов
В Самаре в ДТП с автобусами в 2019 году погибли 3 человека
Мужчина из Самарской области призывал к экстремизму в интернете и отправился под суд
В Самарской области на ходу загорелся трактор
В Самару приедет топовый ютуб-блогер Wylsacom на Фестиваль 404
«Ладья» пополнилась тремя хоккеистами и готовится к «Кубку Сахарова»
Невнимательный парень на “Пежо” устроил аварию с таксомотором на Енисейской
В Самаре в сквере Высоцкого мужчина облил дедушку бензином и поджег
Самарцы услышат оперные арии с балкона гостиницы
Мужчина, который облил бензином и поджег женщину под Сызранью, стал фигурантом уголовного дела
Паромная переправа в Сызрани не будет работать до 22 августа
Самарцы хотят видеть обновленный Загородный парк семейным и экологичным
Дмитрий Губерниев записал видео с поздравлением детской волейбольной команды из Новокуйбышевска
Сын погибшего дальнобойщика ищет свидетелей смертельного ДТП под Сызранью
Смерть тольяттинского журналиста Михаила Куракина стала уголовным делом
Начало стройки нового моста через Волгу в Самарской области может быть отложено
Федор Конюхов хочет попробовать прожить месяц в Самаре на зарплату врача
Дело о взятках Дмитрия Сазонова “выросло” на 33 млн рублей
Болельщики, которых не устраивает время начала матча «Крылья Советов» - «Спартак», могу вернуть билеты
В центре Самары трамвай №16 вырвал с корнем столб