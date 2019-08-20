Жуткий столб дыма: на Заводском шоссе в Самаре загорелся ангар
Во вторник, 20 августа, в Самаре произошел крупный пожар. О нем сообщают очевидцы.
- Горит склад на Заводском, видимо "Металлист", - говорит самарец Геннадий В. - Проезжал там мимо, много пожарных на месте.
В МЧС подтвердили информацию о пожаре складском помещении на Заводском шоссе, 27Д.
- Площадь возгорания составляет 400 кв. м. Прибывшим подразделением объявлен повышенный ранг вызова № 2. Погибших и пострадавших нет. Привлечено 45 человек, 11 единиц техники.
Тем временем горожане вспомнили пожар на улице Волгина 30 июля, когда сгорело общежитие, офис и частный дом. тогда тоже из этой части города поднимался огромный столб дыма.
ИСТОЧНИК KP.RU