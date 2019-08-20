2019-08-20T20:35:32+03:00
Экономика

Ближе к середине: Самарская область не попала в число регионов РФ с самым доступным бензином

Наша губерния разместилась на «почетном» 33 месте
Константин Дмитриев
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Самарская область пока не бензиновая столица РоссииСамарская область пока не бензиновая столица РоссииФото: Архив "КП"
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Информагентство РИА Новости составило рейтинг регионов России по доступности бензина для автолюбителей. В основу расчета были положены три критерия: объем топлива марки АИ-92, который можно купить на среднюю зарплату; цена того же АИ-92 за литр на конец июля 2019 года; изменение цены по сравнению с началом года.

- Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий АО, Москва, Ненецкий АО, Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский АО, Камчатка, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и Коми, - сообщают журналисты РИА Новости.

Самарская область в лидеры не попала, хоть и расположилась ближе к началу рейтинга, нежели к концу — на 38 месте. На среднюю зарплату в нашем регионе можно приобрести 729 литров АИ-92 в месяц, стоит он в среднем 41,37 рубля за литр, и эта цена выросла с начала года на 1,2%. Строкой выше в рейтинге расположилась Ярославская область, строкой ниже — Тульская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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