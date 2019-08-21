Armani, Louis Vuitton, Porsche: в Самарской области таможня нашла поддельные парфюм и детали на машины

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-21T08:59:06+03:00

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Самарские таможенники за июль и август этого года возбудили 22 уголовных дела за незаконное использование чужих товарных знаков. Правоохранители нашли поддельные парфюм, спортивные костюмы, детали на автомобили, телефонные аксессуары, обувь и т.д, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

- Предметами уголовных дел стали поддельные парфюмерные изделия – Cacharel, Giorgio Armani, PACO RABANNE, Molecules, Trussardi, Dolce Gabbana, Bvlgari, Calvin Klein, CHLOE; рюкзаки - Louis Vuitton, SwissGear, часы Tissot, спортивные костюмы - Reebok, Porsche, также детали на автомобили, телефонные аксесуары, обувь и многое другое. Недобросовестные предприниматели пытались ввезти, а некоторые даже реализовать на российском рынке поддельный товар, - говорится в сообщении.

Ущерб оценили в 200 млн рублей. Злоумышленникам теперь грозит крупный штраф или до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU