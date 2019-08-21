2019-08-21T11:53:03+03:00
Звезды

В Самаре пройдет Фестиваль уличного кино

В Струковском саду покажут полнометражные фильмы и короткометражки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Вход на фестиваль свободный. Фото: vk.com/wsffestsam.Вход на фестиваль свободный. Фото: vk.com/wsffestsam.
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В Самаре в воскресенье, 25 августа, в летнем театре Струковского сада пройдет Фестиваль уличного кино. Там покажут документальные и художественные фильмы, полнометражные ленты и короткометражки. Лучшую картину выберут зрители, голосование пройдет с помощью фонариков, сообщает администрация Самары. Мероприятие начнется в 16:00, а сами показы – в 18:00. Вход свободный.

Кроме того, в субботу, 24 августа, в сквере Эльдара Рязанова с 14:00 до 23:00 пройдет творческое мероприятие, посвященное Дню российского кино.

- Главной темой творческой программы станет комедия и комическое начало в самых разных формах и проявлениях. Эволюция и трансформация комедийного жанра в отечественном кино станут очевидны гостям вечера благодаря показам ранних работ Эльдара Рязанова – комедий 1960-х гг. «Человек ниоткуда», «Дайте жалобную книгу» и современных режиссеров: самарского молодежного ситкома «Вокзал для своих» и семейной комедии «Остров исправления», - рассказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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