2019-08-21T12:38:58+03:00
Происшествия

В Самарской области легковушка Volvo улетела в кювет из-за BMW

В аварии пострадали оба водителя
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас пострадавшие лечатся дома.Сейчас пострадавшие лечатся дома.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Серьезное ДТП произошло в Ставропольском районе Самарской области во вторник, 20 августа. Там столкнулись две иномарки – Volvo и BMW. Первая легковушка после столкновения вылетела в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем «БМВ» двигался по автодороге «Тольятти-Хрящевка» со стороны Тольятти. По предварительной версии полицейских, водитель при выполнении поворота налево с правой обочины вне перекрестка не уступил дорогу проезжавшему в попутном направлении и столкнулся с автомобилем «Вольво», - рассказали в главке.

За рулем второй легковушки был мужчина 1963 года рождения. Его легковушка продолжила движение и вылетела в кювет.

В аварии пострадали оба водителя. Их отвезли в больницу. Сейчас они лечатся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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