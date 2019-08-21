В Самарской области осудили мошенницу, которая выдавала себя за фермера и получила больше 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-21T12:54:52+03:00

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В Самарской области к году условно приговорили жительницу Большечерниговского района. Женщину признали виновной по уголовной статье «Мошенничество при получении выплат». Она обманула государство, когда получала выплаты в рамках госпрограммы региона «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

- Панкратова предоставила в администрацию Большечерниговского района и министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве на предприятии агропромышленного комплекса в качестве основного места работы в сельской местности, что давало ей право на участие в вышеназванной государственной программе, - сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области.

Женщина получила по программе 1 млн 218 тысяч 627 рублей.

На суде подсудимая признала себя виновной и раскаялась в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU