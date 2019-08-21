В Самаре из-за утечки на трубопроводе без воды остались почти 4 тысячи человек
Планируют, что все исправят к 18:00
Аварию устраняют 15 человек и 6 единиц техники.Фото: Архив "КП"
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В Самаре в среду, 21 августа, без воды остались 25 многоквартирных домов, где живу 3 869 человек, среди которых 1 100 детей, а также школа. Все из-за утечки на трубопроводе диаметром 300 мм на улице Стара-Загора в Промышленном районе, сообщает ГУ МЧС России по региону.
- Для обеспечения населения питьевой водой от ООО «СКС» выставлен 1 бойлер (объемом 10 м3) по адресу Самара, Промышленный район, улица Стара-Загора, д. 113 А, - говорится в сообщении.
Аварию устраняют 15 человек и 6 единиц техники.
Планируют, что воду вернут к 18:00 среды.
ИСТОЧНИК KP.RU