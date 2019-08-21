2019-08-21T13:51:08+03:00
Общество

В Самаре из-за утечки на трубопроводе без воды остались почти 4 тысячи человек

Планируют, что все исправят к 18:00
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Аварию устраняют 15 человек и 6 единиц техники.Аварию устраняют 15 человек и 6 единиц техники.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре в среду, 21 августа, без воды остались 25 многоквартирных домов, где живу 3 869 человек, среди которых 1 100 детей, а также школа. Все из-за утечки на трубопроводе диаметром 300 мм на улице Стара-Загора в Промышленном районе, сообщает ГУ МЧС России по региону.

- Для обеспечения населения питьевой водой от ООО «СКС» выставлен 1 бойлер (объемом 10 м3) по адресу Самара, Промышленный район, улица Стара-Загора, д. 113 А, - говорится в сообщении.

Аварию устраняют 15 человек и 6 единиц техники.

Планируют, что воду вернут к 18:00 среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выступления спецназа ГРУ, полевая кухня и байк-шоу: в Самарской области пройдут крупные соревнования по спортивному метанию ножа
Спасатели в Тольятти достали кошку, застрявшую между плитами многоэтажки
Платные парковки в Самаре появятся к лету 2020 года
В Самарской области в следующем году подготовят 368 специалистов информационной безопасности
В Сызрани жителям и активистам не понравилось, что дворники выбрасывали мусор и ветки в контейнеры
Водителя автобуса, который насмерть переехал пенсионерку в Самаре, отстранили от работы
В Самарской области на 50 км дорог уложили смесь, которая должна продлить срок их службы
В Тольятти с 7 этажа жилого дома упал парень, очевидцы говорят, что его сбросили
В Самаре в августе и сентябре перекроют несколько улиц из-за лыжников
В Самарской области осудили мошенницу, которая выдавала себя за фермера и получила больше 1 млн рублей
В Самарской области легковушка Volvo улетела в кювет из-за BMW
В Самаре пройдет Фестиваль уличного кино
На трассе в Самарской области грузовик насмерть сбил неизвестного лысого мужчину
«Все это может привести к тому, что земли парка продадут под дачи»: экс-директор «Самарской луки» обратился за помощью к общественности
Водитель автобуса, насмерть переехавший пенсионерку на Революционной в Самаре, нарушил ПДД
В Рождествено утонул самарец, отдыхавший за Волгой
Артем Тимофеев не сможет сыграть за «Крылья Советов» в матче со «Спартаком»
«Люди думали, что война или авария на заводе»: самарцев напугал страшный шум в 4 утра
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Тольятти во время перекрытия улицы Спортивной
В Новокуйбышевске кандидаты в депутаты от КПРФ объявили голодовку