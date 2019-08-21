2019-08-21T14:45:53+03:00
Происшествия

Водителя автобуса, который насмерть переехал пенсионерку в Самаре, отстранили от работы

Об этом сообщил руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин
Михаил ГОРЮНОВ
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Проверка по факту происшествия продолжаетсяПроверка по факту происшествия продолжаетсяФото: соцсети
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Городские власти помогут семье 82-летней женщины, которая накануне вечером погибла под колесами 53-го автобуса в Самаре. Об этом сегодня, 21 августа, сообщил руководитель департамента транспорта администрации города Сергей Маркин.

- Конечно, мы в курсе этой трагедии. Сейчас полиция проводит по факту случившегося проверку. Водитель отстранен от работы как минимум до окончания проверки, - заявил Маркин.

По словам чиновника, после трагедии всем перевозчикам областной столицы дана задача провести внеплановые инструктажи с водителями и кондукторами.

- Мы не ситуацию без внимания не оставляем. С нашей стороны будет оказана помощь семье погибшей женщины, - добавил глава дептранса.

Напомним, по информации ГУ МВД России по Самарской области, 58-летний автобуса нарушил ПДД. Процессуального решения по поводу случившегося еще не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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