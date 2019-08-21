Спасатели в Тольятти достали кошку, застрявшую между плитами многоэтажки

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-21T15:23:03+03:00

А вот как туда залез пушистик – загадка

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Тольяттинским специалистам в среду, 21 августа, снова пришлось вызволять из беды кошку. На этот раз – на улице Матросова. Об этом сообщил руководитель «Центра гражданской защиты» Андрей Дербенев.

- Обратились жильцы дома 23 по улице Матросова, - написал Дербенев в своем Facebook. - Сообщили, что в температурном шве застряла кошка. Как уж её угораздило туда попасть, остаётся загадкой, а вот достать котейку, была та ещё история.

Спасателям пришлось «работать по месту» и использовать для выталкивания кошки из щели подручные средства. Питомец в результате не пострадал и был передан на поруки местным жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU