2019-08-21T15:29:44+03:00
Спорт

Выступления спецназа ГРУ, полевая кухня и байк-шоу: в Самарской области пройдут крупные соревнования по спортивному метанию ножа

Спортсменов и любителей острых ощущений ждут в Тольятти 24 и 25 августа
Евгения ВАСИНА
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В рамках Фестиваля пройдет «Кубок Памяти Владимира Коврова»В рамках Фестиваля пройдет «Кубок Памяти Владимира Коврова»Фото: Архив "КП"
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24-25 августа в Тольятти соберутся любители острых и колющих предметов. На территории «Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова» состоится II ежегодный Фестиваль метания ножей «Легенды метания». В нем примут участие именитые спортсмены – многократные чемпионы Мира, Европы и России по спортивному метанию ножа. Планируется участие более 100 спортсменов-метателей.

Фестиваль обещает быть зрелищным даже для тех, кто не занимается метанием колющих предметов. Организаторы запланировали показательное выступления 3-й бригады спецназа ГРУ, насыщенную концертную программу с участием казачьих творческих коллективов, выставку десантного снаряжения. Накормит гостей праздника полевая кухня. Булут работать интерактивные площадки. А кульминацией праздника стает байк-шоу от крупнейших байкерских клубов России.

Кроме того в рамках фестиваля пройдет Третий этап Кубка России по спортивному метанию ножа. Кубок России проходит в четыре этапа: 1-й этап в Санкт-Петербурге, 2-й этап в Новороссийске, 3-й этап в Тольятти и 4-й этап в Москве. По сумме результатов четырёх этапов составляется рейтинг сильнейших спортсменов России.

Также в рамках Фестиваля пройдет «Кубок Памяти Владимира Коврова» по трюковому метанию ножа.

Справка КП:

Владимир Сергеевич Ковров ушёл из жизни 20 декабря 2015 года. Его зачастую называют основателем спортивного метания в России. На протяжении многих лет он вёл мастер-классы по метанию ножей в Москве и организовывал соревнования для спортсменов-метателей. Автор ножа «Лидер». Основатель клуба «Твердая рука», г. Москва. Под его руководством начинали свой путь в спорт многие известные на сегодняшний день чемпионы.

Соревнования пройдет в два этапа: 24 августа – отборочные соревнования у детей, юниоров и взрослых; 25 августа – финальные соревнования у детей, юниоров и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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