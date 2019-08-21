Не война и не ЧП, просто проверка: в Самарской области будут выть сирены
В четверг, 22 августа в 10.00 на территории сельских поселений Самарской области проверят систему экстренного оповещения населения.
- Система предназначена для своевременного и гарантированного оповещения различных групп населения в зонах экстренного оповещения, которые определяются в зависимости от присущих территориям опасных природных и техногенных процессов, - пояснили в пресс-службе регионального МЧС России. - В Самарской области КСЭОН (комплексная система экстренного оповещения населения) развернута в 60 населённых пунктах, подверженных половодью.
Как правило, включают такое оповещение главы поселения или старосты, назначенные администрацией муниципального образования.
ИСТОЧНИК KP.RU