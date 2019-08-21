Бульвар для мам и памятник Мочалову: Дмитрий Азаров проверил, как благоустраивают проспект Металлургов

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-21T16:25:04+03:00

Губернатор побывал на заводе Металлургов, а также пообщался с местным жителями

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В среду 21 августа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на АО "Арконик СМЗ" - крупнейшему в стране предприятию по производству алюминиевых изделий. На протяжении 60 лет металлургический завод готовит продукцию для авиационной, космической, судостроительной, автомобильной, пищевой промышленности и нефтегазового сектора.

- Глава региона осмотрел уникальное производство, пообщался с коллективом и руководством завода. Сегодня на предприятие активно трудоустраиваются молодые специалисты. Всего на сегодняшний день на заводе работает порядка 3 тысяч высококвалифицированных специалистов, - рассказывают в правительстве области.

Осмотром дело не закончилось. Губернатор также встретился с руководством и ветеранами завода – Иваном Житченко и Максимом Оводенко. Участие в совещании приняла и Глава областной столицы Елена Лапушкина. Стороны обсудили вопросы благоустройства проспекта Металлургов в Самаре, а также установки памятника легендарному металлургу Павлу Мочалову. Именно ветераны предприятия и жители города выступили с инициативой об увековечивании памяти первого директор тогда еще Куйбышевского металлургического завода.

- Очень важно, что трудовой коллектив завода ставил вопрос и по приведению в порядок проезжей части, пешеходной зоны проспекта Металлургов, жилых домов, и по установке памятника Павлу Мочалову. Здесь работают неравнодушные люди. Я уверен, что мы с этой работой успешно справимся, - заявил Азаров.

Эскизы памятника выбирались на конкурсной основе. Работы представляли 6 скульпторов. В итоге выбор пал на работу Салавата Щербакова. Планируется, что новая скульптура появится уже осенью текущего года около дворца культуры металлургов, – после того, как будет завершено благоустройство проспекта.

- Мы восстанавливаем уникальный облик района, созданного заводом по инициативе его руководителя, Павла Петровича Мочалова. К этой работе необходимо подходить крайне ответственно, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также глава области пообщался с жителями микрорайона и попросил их дать оценку преображению бульвара на проспекте Металлургов. Участники беседы считают, что новый облик центрального бульвара даст импульс дальнейшему развитию "металлурга". Особенно приятно здесь гулять молодым мамам.

ИСТОЧНИК KP.RU