Дождь, возможна гроза: синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в конце недели

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-21T16:28:43+03:00

А на выходных синоптики осадков не ожидают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в конце рабочей недели. В четверг, 22 августа, будет малооблачно и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13… +18, днем +26… +31. А в пятницу, 23 августа, в некоторых районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха не изменится. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

В субботу, 24 августа, без существенных осадков. Ночью +13… +18, днем +23… +28. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU