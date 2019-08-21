2019-08-21T16:53:38+03:00
Общество

Власти Самары рассказали, почему автобусы №67 не доезжают до ЖК «Бавария»

По словам главы дептранса, переезжать железнодорожный переезд небезопасно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Автобусы №67 разворачиваются перед переездом.Автобусы №67 разворачиваются перед переездом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава департамента транспорта и автомобильных дорог Самары Сергей Маркин объяснил, почему автобусы №67 не переезжают железнодорожный переезд в Крутых Ключах и не доезжают до ЖК « Бавария». По словам чиновника, все дело в безопасности.

- Пересекать ж/д переезд просто небезопасно, - сказал Маркин.

Напомним, жители «Баварии» неоднократно жаловались, что им приходится далеко идти до остановки 67-го автобуса.

Железнодорожный переезд давно является проблемой для жителей Крутых Ключей и Кошелев-парка. Все из-за того, что его строили как временный для машин, строящих Кошелев-парк. В одно время переезд закрывали, что вызвало бурю негодования среди местных жителей. Власти пошли навстречу самарцам и снова открыли ж/д переезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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