В Тольятти возле многоэтажки обнаружили труп женщины с травмами, очевидцы сделали фото
В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители в Тольятти. Сегодня, в среду 21 августа, в Автомобильной столице погибла 63-летняя женщина.
- Тело погибшей с травмами обнаружили возле многоэтажного дома № 114 на улице 40 лет Победы. Обстоятельства гибели сейчас устанавливаются, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.
Одна из основных версий случившегося - суицид. Ранее несчастная уже предпринимала попытки для сведения счетов с жизнью.
По факту происшествия стражи порядка проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Напомним, что накануне вечером, 20 августа, в Автограде с 7 этажа выпал парень. Полицейские не исключают, что он хотел покончить с собой.
ИСТОЧНИК KP.RU