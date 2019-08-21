В Тольятти возле многоэтажки обнаружили труп женщины с травмами, очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-21T17:34:33+03:00

Фото с места трагедии появились в социальных сетях Фото: соцсети

Правоохранители не исключают, что она покончила с собой

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В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители в Тольятти. Сегодня, в среду 21 августа, в Автомобильной столице погибла 63-летняя женщина.

- Тело погибшей с травмами обнаружили возле многоэтажного дома № 114 на улице 40 лет Победы. Обстоятельства гибели сейчас устанавливаются, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Одна из основных версий случившегося - суицид. Ранее несчастная уже предпринимала попытки для сведения счетов с жизнью.

По факту происшествия стражи порядка проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, что накануне вечером, 20 августа, в Автограде с 7 этажа выпал парень. Полицейские не исключают, что он хотел покончить с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU