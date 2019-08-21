"Любовь к Родине начинается с малого": в самарских школах появится новый предмет

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-21T18:00:59+03:00

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Новый учебный год стартует с сюрпризов для школьников. В 63-м регионе у них появится новый предмет - история Самарского края. Произойдет это по инициативе губернатора области - Дмитрия Азарова.

- Любовь к Родине всегда начинается с чего-то малого: с любви к своему селу, району или городу. В воспитании патриотизма значительная роль отводится школе, на уроках которой дети изучают историю страны и родного края, - указано в инстаграме Азарова.

Новый предмет появится в школах уже с 1 сентября. О нововведении Дмитрий Азаров говорил еще в своем традиционном послании.

- Уроки будут рассчитаны на три года: в 4 классе, и затем с 6 по 7 или с 7 по 8 классы. Какой промежуток выбрать вторым - решит школа, - добавил губернатор.

Отметим, что авторами учебника являются ведущие историки губернии.

ИСТОЧНИК KP.RU