2019-08-21T20:04:13+03:00
Происшествия

Погибла женщина, которую облили бензином и подожгли под Сызранью

Расследование уголовного дела продолжается
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Травмы, полученные 58-летней жительницей села Троицкое Сызранского района региона, которую облил бензином 68-летний знакомый, оказались несовместимыми с жизнью. Как рассказала "КП-Самара" односельчанка пострадавшей, она скончалась в больнице.

- По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевший. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, - сообщали "Комсомолке" в ГУ МВД России по региону.

Теперь к делу подключились сотрудники следственных органов. Отметим, что конфликт между злоумышленником и его жертвой произошел в минувшую пятницу. Случилось это во время распития спиртных напитков. В результате происшествия, женщина получила ожоги 80 % поверхности тела. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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