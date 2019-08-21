В Тольятти грабитель в костюме ростовой куклы-зайца совершил налеты на две кредитные организации
В Автограде 15 августа произошло два дерзких ограбления. В обоих случаях преступник в синем костюме зайца с белыми кругами на животе и груди и звериной маске песочного цвета на лице напал на микрофинансовые организации.
- Сначала неизвестный среднего роста и телосложения ограбил офис организации "Финансовый компас" на улице Дзержинского, 38Б, в Автозаводском районе. Он похитил 2600 рублей, - сообщает "СО-Онлайн".
Спустя полтора часа после первого налета заяц нагрянул в Комсомольский район - в офис компании "Быстро Деньги" на улице Лизы Чайкиной, 67. Тут ему не повезло. По фактам случившегося возбуждено два уголовных дела. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU