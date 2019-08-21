В Тольятти грабитель в костюме ростовой куклы-зайца совершил налеты на две кредитные организации

СЕГОДНЯ 20:17 2019-08-21T20:17:44+03:00

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В Автограде 15 августа произошло два дерзких ограбления. В обоих случаях преступник в синем костюме зайца с белыми кругами на животе и груди и звериной маске песочного цвета на лице напал на микрофинансовые организации.

- Сначала неизвестный среднего роста и телосложения ограбил офис организации "Финансовый компас" на улице Дзержинского, 38Б, в Автозаводском районе. Он похитил 2600 рублей, - сообщает "СО-Онлайн".

Спустя полтора часа после первого налета заяц нагрянул в Комсомольский район - в офис компании "Быстро Деньги" на улице Лизы Чайкиной, 67. Тут ему не повезло. По фактам случившегося возбуждено два уголовных дела. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU