2019-08-21T22:02:16+03:00
Спорт

Лучшей голеадор РПЛ Александр Соболев встретится с болельщиками "Крыльев Советов" в самарском ТЦ

С нападающим "КС" можно будет сфотографироваться и пообщаться
Михаил ГОРЮНОВ
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Соболев в воскресенье планирует снова отправить мяч в ворота московской командыСоболев в воскресенье планирует снова отправить мяч в ворота московской командыФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Самарские "Крылья Советов" продолжают готовится к важнейшему матчу против московского "Спартака". Между тем не забывают в клубе и о болельщиках. Уже завтра, в четверг 22 августа, их ждет приятный сюрприз.

- Лучший бомбардир Российской Премьер-лиги, форвард "Крыльев" Александр Соболев проведет автограф-сессию в клубном магазине в ТЦ "Сила Спорта" (Московское ш.,17, 2 этаж). Мероприятие начнется в 19:00, - сообщает пресс-служба "КС".

Все поклонники команды на встрече смогут сфотографироваться с Александром, пообщаться с ним и взять у футболиста автограф. Также там можно будет приобрести билеты на воскресный матч с красно-белыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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