С четверга участок улицы Земеца в Самаре перекрыт

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-22T08:38:48+03:00

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В четверг, 22 августа, на улице Земеца, в границах Заводского шоссе и улицы Береговая, будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Такая мера вызвана ремонтными работами на тепловых и канализационных сетях. Режим перекрытия движения проработает до 6 часов утра 26 августа.

Во все эти дни автобусы маршрутов № 8 и 12 на участке улицы Земеца будет организована по временной схеме, в объезд. Чиновники просят самарцев отнестись к этому с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU