В Самаре электричество у хронических неплательщиков отключают 5 мобильных бригад

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-22T08:23:34+03:00

Важно помнить, что несанкционированное подключение электроснабжения до погашения долга приведет к штрафу в виде начисления платы за электроэнергию в десятикратном размере от норматива потребления. Фото: Архив "КП"

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В Самаре у «хронических» неплательщиков АО «СамГЭС» долги за электроэнергию отключают 5 мобильных бригад. За две недели работы нового подразделения оно уже принесло свои ощутимые плоды – была ликвидирована задолженность более 2-х млн рублей. К концу года количество таких бригад увеличат до 16.

- Нельзя бесконечно кредитовать должников. Неплатежи – это в конечном итоге недовложения в модернизацию энергосистемы Самары. При этом люди, у которых в жизни действительно случился какой-то форс-мажор, могут заблаговременно, до принятия крайних мер, обратиться в энергокомпанию для согласования графика погашения задолженности, - отметил директор АО «СамГЭС» Василий Мишин.

Важно помнить, что несанкционированное подключение электроснабжения до погашения долга приведет к штрафу в виде начисления платы за электроэнергию в десятикратном размере от норматива потребления. Последующие попытки подключиться без оплаты долга будут расцениваться как административное правонарушение со штрафом от 10 до 30 тыс. рублей.

Обязанностями гарантирующего поставщика АО «СамГЭС» является как надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, так и контроль за учетом потребления электроэнергии и ее своевременной оплатой. Согласно российскому законодательству первоначально неплательщику присылается уведомление о возможном введении ограничения, если долг не будет погашен в течение 20 дней с момента получения уведомления. Основная часть должников после получения уведомления оплачивают свои счета, а те потребители, которые все же допустили введение ограничения, будут обязаны не только погасить долг, но и возместить гарантирующему поставщику расходы за введение ограничения и возобновление электроснабжения.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU