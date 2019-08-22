Тольяттинский «Акрон» уступил «Мордовии» в серии пенальти в 1/32 финала Кубка России по футболу

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-22T08:43:12+03:00

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1

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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в свой дебютный сезон на профессиональном уровне остановился в шаге от того, чтобы привезти в город команду РПЛ. Красно-черные в матче 1/32 финала уступили саранской «Мордовии». Встреча проходила в Жигулевске, где пока играет домашние матчи «Акрон», и завершилась со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее были гости 5:3.

Счет во встрече открыл Андрей Титов на 55 минуте. «Мордовия» отыгралась на 90 минуте.

Напомним, другой клуб из Самарской области – «Крылья Советов» стартуют с 1/16 финала.

ИСТОЧНИК KP.RU