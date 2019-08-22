«Ни о каком продлении речи пока нет»: власти Самары рассказали, при каких условиях автобусы №67 будут заезжать в ЖК «Бавария»

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-22T11:03:57+03:00

По словам представителя дептранса, для этого нужно построить подземный или надземный переезд и оборудовать отстойно-разворотную площадку.

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В департаменте транспорта Самары рассказали, при каких условиях автобусы №67 смогут доезжать до ЖК «Бавария» (ЖК «Баварская деревня»). Напомним, автобусы останавливаются до железнодорожного переезда в Крутых Ключах. Это не нравится многим жителям «Баварии» и Кошелев-парка. По словам самарцев, им далеко добираться до остановки автобусов №67.

- Ни о каком продлении речи пока не ведется. Для запуска регулярного сообщения через ЖК «Баварская деревня» необходим надземный или подземный переезд. Министерство транспорта занимается проектированием подземного пересечения. Когда этот важный инфраструктурный объект будет реализован, необходимо будет заняться реконструкцией и обустройством отстойно-разворотной площадки, которой в сейчас нет, - рассказали в дептрансе.

Кроме того, сложность создает тот факт, что не вся территория «Баварии» относится к Самаре, что вносит коррективы в работу общественного транспорта.

Вопрос с 67-ым автобусом и «Баварией» - один из самых частых. Недавно он также поднимался во время прямого эфира с главой департамента транспорта города Сергеем Маркиным.

ИСТОЧНИК KP.RU