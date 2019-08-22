2019-08-22T10:08:33+03:00
Общество

Реставрацию самарского бара фон Вакано проверили специалисты

Здание на Красноармейской долгие годы находилось в плачевном состоянии
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
УГООКНУГООКН
Изменить размер текста:

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области проинспектировало ход работ по реставрации здания пивного бара фон Вакано, построенного в начале прошлого века. Об этом сообщили специалисты ведомства.

В кухмистерской на Красноармейской, 4 сейчас ведутся предварительные работы. Например, расчищены деструктивные слои штукатурки, обессолена кирпичная кладка, проведена биоцидная обработка поверхности стен.

Кроме того, подрядчик ведет реставрацию сграффито. В УГООКН уверены, что эта отделка не будет уничтожена.

Напомним, памятник архитектуры реставрируется на деньги собственника. Работы должны завершиться до конца 2020 года. В здании планируется открыть ресторан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти пострадал ребенок в столкновении двух автомобилей
Доходы жителей Самарской области выросли за год на 8%
«АКОМ» подтвердил высокое качество продукции
Президент Группы компаний «АКОМ» возглавил Союз работодателей Самарской области
Под Самарой на две недели запретят продажу спиртного
Нижегородский уголовник отнял у таксиста в Самарской области деньги и мобильники
В Самаре на Красонармейской установили памятник Петру Алабину
В Самаре пройдет кастинг медицинского реалити «Я стесняюсь своего тела»
В Самаре гендиректор предприятия несколько месяцев не платила своему подчиненному зарплату
Трагедия на Волге: в Самаре утонул мужчина, спасен его сын
В Самарской области «форточник» украл украшения, потому что находился в тяжелом материальном положении
Экс-футболист «Крыльев Советов» Рабиу будет выступать за «Париж»