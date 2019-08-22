Реставрацию самарского бара фон Вакано проверили специалисты

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-22T10:08:33+03:00

Здание на Красноармейской долгие годы находилось в плачевном состоянии

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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области проинспектировало ход работ по реставрации здания пивного бара фон Вакано, построенного в начале прошлого века. Об этом сообщили специалисты ведомства.

В кухмистерской на Красноармейской, 4 сейчас ведутся предварительные работы. Например, расчищены деструктивные слои штукатурки, обессолена кирпичная кладка, проведена биоцидная обработка поверхности стен.

Кроме того, подрядчик ведет реставрацию сграффито. В УГООКН уверены, что эта отделка не будет уничтожена.

Напомним, памятник архитектуры реставрируется на деньги собственника. Работы должны завершиться до конца 2020 года. В здании планируется открыть ресторан.

ИСТОЧНИК KP.RU