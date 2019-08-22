Экс-футболист «Крыльев Советов» Рабиу будет выступать за «Париж»
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Мохаммед Рабиу продолжит карьеру во французской Лиге 2 (второй в системе дивизионов страны). Ганец подписал контракт с клубом «Париж». Об этом сообщают ряд французских изданий. Информацию на своей странице в Твиттере подтвердил и сам клуб.
По данным французского журналиста Лорана Прунеты, контракт Рабиу с «Парижем» рассчитан на год.
Напомним, Мохаммед Рабиу выступал за «Крылья Советов» с февраля 2019 года. За самарцев он выходил на поле в 11 матчах и отметился голевой передачей. До этого ганец играл в России за «Кубань» и «Анжи».
«Париж» после 4 туров идет на 18 месте в турнирной таблице Лиги 2. Клуб еще одного бывшего игрока «КС» Йоана Молло «Сошо» расположился на 12 строчке.
ИСТОЧНИК KP.RU