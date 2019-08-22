Экс-футболист «Крыльев Советов» Рабиу будет выступать за «Париж»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-22T10:03:52+03:00

«Париж» после 4 туров идет на 18 месте в турнирной таблице Лиги 2. Фото: twitter.com/PrunetaLaurent.

В Самаре он играл с февраля этого года

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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Мохаммед Рабиу продолжит карьеру во французской Лиге 2 (второй в системе дивизионов страны). Ганец подписал контракт с клубом «Париж». Об этом сообщают ряд французских изданий. Информацию на своей странице в Твиттере подтвердил и сам клуб.

По данным французского журналиста Лорана Прунеты, контракт Рабиу с «Парижем» рассчитан на год.

Напомним, Мохаммед Рабиу выступал за «Крылья Советов» с февраля 2019 года. За самарцев он выходил на поле в 11 матчах и отметился голевой передачей. До этого ганец играл в России за «Кубань» и «Анжи».

«Париж» после 4 туров идет на 18 месте в турнирной таблице Лиги 2. Клуб еще одного бывшего игрока «КС» Йоана Молло «Сошо» расположился на 12 строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU