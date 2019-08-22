Трагедия на Волге: в Самаре утонул мужчина, спасен его сын

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-22T10:29:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 21 августа, около 18:00 на Волге в Красноглинском районе Самары утонул мужчина. Вместе с ним был его пятилетний сын, который был спасен. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Трагедия случилась близ Красноглинского пляжа. В спасательной операции участвовали сотрудники ПСС, которые и вытащили из воды мальчика и тело его отца.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU