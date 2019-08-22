2019-08-22T10:29:34+03:00
Происшествия

Трагедия на Волге: в Самаре утонул мужчина, спасен его сын

Семья плавала вместе
Кирилл КАРИМОВ
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Происшествие произошло недалеко от Красноглинского пляжаПроисшествие произошло недалеко от Красноглинского пляжаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 21 августа, около 18:00 на Волге в Красноглинском районе Самары утонул мужчина. Вместе с ним был его пятилетний сын, который был спасен. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Трагедия случилась близ Красноглинского пляжа. В спасательной операции участвовали сотрудники ПСС, которые и вытащили из воды мальчика и тело его отца.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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