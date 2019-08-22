Трагедия на Волге: в Самаре утонул мужчина, спасен его сын
Семья плавала вместе
Происшествие произошло недалеко от Красноглинского пляжаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
В среду, 21 августа, около 18:00 на Волге в Красноглинском районе Самары утонул мужчина. Вместе с ним был его пятилетний сын, который был спасен. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Трагедия случилась близ Красноглинского пляжа. В спасательной операции участвовали сотрудники ПСС, которые и вытащили из воды мальчика и тело его отца.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU