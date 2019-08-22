В Самаре гендиректор предприятия несколько месяцев не платила своему подчиненному зарплату

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-22T10:45:52+03:00

Бизнес-леди задолжала работнику больше 150 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела

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С серьезными проблемами столкнулась генеральный директор ООО "Алые Паруса". Женщина не платила своему подчиненному зарплату и попала под следствие - в Следственном комитете на него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 145 УК РФ - (несвоевременная выплата заработной платы).

- В ходе доследственной проверки установлено, что с 9 апреля по 19 июня 2019 года подозреваемая из личной заинтересованности не выплатила сотруднику зарплату на сумму 150 тысяч 298 рублей, - сообщили "КП-Самара" правоохранители.

Прокуратура Промышленного района города признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным. Сейчас расследование продолжается. Его ход взят в надзорном ведомстве под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU