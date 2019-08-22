2019-08-22T10:47:35+03:00
Общество

В Самаре пройдет кастинг медицинского реалити «Я стесняюсь своего тела»

Жителям Самары предлагают стать участниками второго сезона теле-шоу
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото группы yasstrussia/vk.comФото группы yasstrussia/vk.com
Изменить размер текста:

Медицинский трак реалити «Я стесняюсь своего тела» телеканала «Ю» отравляется в путь по городам России. 24 августа он будут в Самаре.

Жители города могут принять участие в кастинге 2-го сезона телепроекта, рассказать о своей медицинской проблеме и получить шанс на высококлассное лечение.

«Я стесняюсь своего тела» - масштабный медицинский проект, который собрал истории обычных людей из разных уголков России, чьи болезни сделали их жизнь невыносимой. Лучшие врачи страны сделают все возможное, чтобы помочь каждому участнику программы.

Конкретно:

Кастинг состоится 24 августа с 11:00 до 17:00.

Где: Самарская набережная, на площадке у ЦСКА/Самара, Волжский проспект, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородский уголовник отнял у таксиста в Самарской области деньги и мобильники
В Самаре на Красонармейской установили памятник Петру Алабину
В Самаре гендиректор предприятия несколько месяцев не платила своему подчиненному зарплату
Трагедия на Волге: в Самаре утонул мужчина, спасен его сын
В Самарской области «форточник» украл украшения, потому что находился в тяжелом материальном положении
Экс-футболист «Крыльев Советов» Рабиу будет выступать за «Париж»
Реставрацию самарского бара фон Вакано проверили специалисты
Очевидцы: в Тольятти пенсионерка выпала из окна и погибла
«Ни о каком продлении речи пока нет»: власти Самары рассказали, при каких условиях автобусы №67 будут заезжать в ЖК «Бавария»
Тольяттинский «Акрон» уступил «Мордовии» в серии пенальти в 1/32 финала Кубка России по футболу
В Самаре электричество у хронических неплательщиков отключают 5 мобильных бригад
С четверга участок улицы Земеца в Самаре перекрыт
Робот «Федор» улетел на МКС с помощью самарской ракеты «Союз-2.1а»
Лучшей голеадор РПЛ Александр Соболев встретится с болельщиками "Крыльев Советов" в самарском ТЦ
"Хотел проехать напролом": очевидцы сообщили о драке водителя трамвая и дорожных рабочих в Самаре
В Самаре возле Драмтеатра таксист врезался в "Митсубиси", очевидцы сделали фото
В Тольятти грабитель в костюме ростовой куклы-зайца совершил налеты на две кредитные организации
Погибла женщина, которую облили бензином и подожгли под Сызранью
С 1 ноября самарцы могут столкнуться с повышенными взносами в фонд капремонта
"Любовь к Родине начинается с малого": в самарских школах появится новый предмет
В Тольятти возле многоэтажки обнаружили труп женщины с травмами, очевидцы сделали фото
Власти Самары рассказали, почему автобусы №67 не доезжают до ЖК «Бавария»
Дождь, возможна гроза: синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в конце недели
Бульвар для мам и памятник Мочалову: Дмитрий Азаров проверил, как благоустраивают проспект Металлургов
Школьников 4, 6 и 8 классов из Крутых ключей будут возить учиться в Кошелев-парк из-за нехватки места
Не война и не ЧП, просто проверка: в Самарской области будут выть сирены
Выступления спецназа ГРУ, полевая кухня и байк-шоу: в Самарской области пройдут крупные соревнования по спортивному метанию ножа