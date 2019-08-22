В Самаре пройдет кастинг медицинского реалити «Я стесняюсь своего тела»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-22T10:47:35+03:00

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Медицинский трак реалити «Я стесняюсь своего тела» телеканала «Ю» отравляется в путь по городам России. 24 августа он будут в Самаре.

Жители города могут принять участие в кастинге 2-го сезона телепроекта, рассказать о своей медицинской проблеме и получить шанс на высококлассное лечение.

«Я стесняюсь своего тела» - масштабный медицинский проект, который собрал истории обычных людей из разных уголков России, чьи болезни сделали их жизнь невыносимой. Лучшие врачи страны сделают все возможное, чтобы помочь каждому участнику программы.

Конкретно:

Кастинг состоится 24 августа с 11:00 до 17:00.

Где: Самарская набережная, на площадке у ЦСКА/Самара, Волжский проспект, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU