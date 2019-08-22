2019-08-22T11:14:12+03:00
Общество

В Самаре на Красонармейской установили памятник Петру Алабину

Знаменитый городской голова смотрит в сторону Волги
Кирилл КАРИМОВ
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Скульптура стоит на Красноармейском спускеСкульптура стоит на Красноармейском спускеФото: Архив "КП"
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В среду, 21 августа, у перекрестка улиц Красноармейской и Максима Горького появился новый памятник. Это бронзовая фигура городскому голове Петру Алабину.

Об официальной дате открытия монумента не сообщается, но ранее сообщалось, что памятник торжественно представят горожанам в День города, 7 сентября.

Напомним, конкурс на лучшую скульптуру знаменитого главы Самары XIX века был проведен в 2016 году. Комиссия выбрала проект скульптора Карена Саркисова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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