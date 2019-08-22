В Самаре на Красонармейской установили памятник Петру Алабину
Знаменитый городской голова смотрит в сторону Волги
Скульптура стоит на Красноармейском спускеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В среду, 21 августа, у перекрестка улиц Красноармейской и Максима Горького появился новый памятник. Это бронзовая фигура городскому голове Петру Алабину.
Об официальной дате открытия монумента не сообщается, но ранее сообщалось, что памятник торжественно представят горожанам в День города, 7 сентября.
Напомним, конкурс на лучшую скульптуру знаменитого главы Самары XIX века был проведен в 2016 году. Комиссия выбрала проект скульптора Карена Саркисова.
ИСТОЧНИК KP.RU