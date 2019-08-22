Президент Группы компаний «АКОМ» возглавил Союз работодателей Самарской области

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-22T12:45:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Им стал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев.

На мероприятии присутствовал губернатор Самарской области Д.И. Азаров. Он отметил, что союз играет важную роль в разработке и реализации региональной промышленной политики. «Уже 23 года вы представляете интересы членов союза в сфере социально-трудовых и экономических отношений», - подчеркнул глава региона. Кроме того, губернатор отметил, что одна из важнейших задач союза - способствовать улучшению условий труда, модернизации производств, созданию рабочих мест. На сегодняшний день в Союз работодателей Самарской области входят 174 предприятия, которые объединяют больше 250 000 сотрудников.

Ключевым вопросом повестки стало избрание нового президента Ассоциации. Большинством голосов был избран президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев. «У Николая Михайловича колоссальный опыт активной работы в составе Правления Союза, я рассчитываю, что эта активность приумножится. Есть опыт производственный, опыт внедрения инновационных подходов, и этот опыт может оказаться полезным для многих участников Ассоциации", - отметил губернатор Самарской области Д.И. Азаров.

Н.М. Игнатьев поблагодарил членов совета за оказанное доверие, а кроме того озвучил свою позицию по ключевым направлениям развития самарской промышленности. В своем выступлении Николай Михайлович отметил, что многие предприятия пока отстают от западных компаний, уступают в конкурентной борьбе, поэтому необходимо привлекать лучшие мировые практики и технологии. «Мы уже трижды успешно прошли такую практику, - рассказал Николай Игнатьев. - Тут можно применять разные формы - от покупки технологий до создания совместных предприятий. Настало время разработки программы по их поддержке, по выращиванию глобальных компаний».

Взаимодействие промышленных предприятий с высшей школой, с НИИ - еще одно важное направление. «Достижения высшей школы, прикладной науки должны внедряться в производство. Только при этом условии мы можем двигаться дальше», - подчеркнул новоизбранный президент Союза работодателей.Он также поддержал предложение Почетного президента союза А.Н. Кирилина о создании Фонда промышленности. «Это хорошая идея, мы давно о ней говорим. Она подходит и для развития малого и среднего бизнеса, там как раз не хватает квалифицированных специалистов по детальной проработке проектов, которую мог бы выполнять такой фонд», - уверен президент группы компаний «АКОМ». Глава региона, отвечая на предложение о создании Фонда развития промышленности, подчеркнул, что это время давно пришло, уже в этом квартале фонд будет зарегистрирован.

Николай Михайлович Игнатьев – известный предприниматель, в течение 17 лет возглавляющий созданную им уникальную компанию по производству и реализации аккумуляторных батарей мирового уровня качества. Активный общественный деятель и благотворитель. Является I вице-президентом международной ассоциации производителей химических источников тока «Интербат», членом международной ассоциации производителей аккумуляторных батарей «EUROBAT», членом Правлений Общероссийской общественной организации «РСПП».

Поздравляем Николая Михайловича с избранием на ответственный пост президента Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»! Это заслуженное признание высокого авторитета, профессионализма, исключительных деловых качеств, которые вкупе с созидательной энергией будут способствовать улучшению бизнес-климата в регионе, решению масштабных задач, направленных на развитие отечественной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU