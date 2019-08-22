«АКОМ» подтвердил высокое качество продукции

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-22T12:47:26+03:00

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Методика «QualitySystemsBasics» объединяет ряд серьезных требований к поставщикам автозавода, включающих в себя как высокий уровень качества и конкурентоспособности продукции, так и внедрение самых передовых международных систем управления качеством,природоохранной деятельностью предприятия, честное ведение бизнеса.

АО «АКОМ» в течение многих лет обеспечивает стопроцентную потребность в аккумуляторных батареях «Джи Эм-АВТОВАЗ», поставляя АКБ для комплектации автомобилей ChevroletNiva. Компания «АКОМ» неоднократно отмечена автозаводом как благонадежный и профессиональный партнер. Сертификат «QualitySystemsBasics» является еще одним подтверждением лидерских позиций предприятия и соответствия международным стандартам качества.

В настоящее время производственная мощность «АКОМ» составляет 3,5 млн. АКБ в год. Предприятие является официальным поставщиком для АВТОВАЗ, GM-АвтоВАЗ, Альянс «Рено-Ниссан-Мицубиси», Citroеn, Peugeot и др. Продукция компании номинирована для поставок на автосборочные предприятия не только в России, но и за рубежом. Сегодня доля «АКОМ» на рынке автопроизводителей составляет порядка 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU