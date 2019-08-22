2019-08-22T13:03:15+03:00
Общество

Доходы жителей Самарской области выросли за год на 8%

Средняя зарплата в регионе – 37,7 тыс. рублей
Кирилл КАРИМОВ
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Выгоднее всего работать в авиацииВыгоднее всего работать в авиацииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области растет средняя заработная плата. За последний год – на 8%. Это следует из официального отчета Самрастата.

В июне 2019 года средняя зарплата в регионе составила 37697 рублей. Самыми высокооплачиваемыми оказались работники воздушного и космического транспорта со средней зарплатой 92879 рублей. Меньше всего получают мастера по пошиву одежды - 10229 рублей.

Впрочем, есть в регионе и те, кому задерживают заработную плату. На 1 августа жителям области не выплатили зарплату на 2,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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